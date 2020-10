Le coronavirus s’invite dans le vestiaire du Standard: Raskin, Balikwisha et Sissako positifs au Covid-19

Le Standard de Liège a annoncé ce mercredi avoir décelé quatre cas de coronavirus au sein du club. Il s’agit des joueurs Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin et Moussa Sissako ainsi que de l’entraîneur des gardiens Jan Van Steenberghe.

L’ensemble de la délégation rouche s’était soumis à un test mardi matin en marge du match d’Europa League face aux Rangers. Le club indique que le quatuor s’est « directement mis en quarantaine » et qu’il ne « participera donc pas aux matches de ce jeudi contre le Rangers FC et de ce dimanche au STVV ».

De plus, Damjan Pavlovic et Abdoul Fessal Tapsoba, bien que testés négatifs, ont également été écartés du groupe en attendant un nouveau test car ils cohabitent avec Sissako et ont passé la soirée de mardi avec lui.