Une deuxième mise à jour pour l’appli corona

La nouvelle politique de testing va entraîner des modifications pour l’appli de traçage coronalert. Jusqu’ici, l’écran rouge qui s’affichait pour vous prévenir de l’existence d’un contact rapproché avec une personne déclarée positive laissait deux possibilités. Si vous étiez symptomatique, l’appli vous recommandait d’aller chez votre médecin. Si vous ne l’étiez pas, elle vous demandait d’appeler le centre de contact et de vous faire tester. Cette dernière recommandation va être supprimée. Cela nécessite de passer par une mise à jour du 1,4 million d’applications téléchargées alors que l’une d’elles vient justement d’avoir lieu pour simplifier la procédure d’encodage des 17 chiffres devant accompagner le test. « La propagation d’une mise à jour sur tous les smartphones peut prendre jusqu’à 7 jours mais on a bon espoir que cela soit terminé pour ce dimanche », explique Axel Legay, professeur à l’école polytechnique de l’UCLouvain et co-pilote du projet coronalert.