Le géant Google pris dans les griffes de l’antitrust, une procédure historique

La question n’était plus de savoir si Google, et ses compères des Gafa, Amazon, Facebook et Apple, allaient un jour faire l’objet d’une procédure antitrust, mais quand. Le couperet est tombé : pour le premier de la bande, ce sera avant les élections présidentielles du 3 novembre. Le département de la justice américain va en effet engager des poursuites contre Google pour atteinte au droit de la concurrence dans le but de préserver son monopole dans le domaine de la recherche et de la publicité en ligne. L’information a été confirmée par l’Agence France-Presse, qui cite une source judiciaire proche du dossier.