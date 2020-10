«Un train peut en cacher un autre: à propos de la nomination de la juge Amy Coney Barrett»

Lire aussi Amy Coney Barrett, la favorite

L’examen historique de cette question des droits reproductifs des femmes mène aussi à remettre en question certaines idées reçues. Dans une opinion publiée par le New York Times en juin 2019, John Irving explique que les protestants traditionnels ne criminalisaient pas l’avortement. Les Puritains eux-mêmes, fondateurs de la Nouvelle-Angleterre, l’admettaient jusqu’au moment où la femme pouvait sentir le fœtus bouger, soit en moyenne vers le quatrième mois de grossesse. La pénalisation a commencé dans les années 1840, plus de deux siècles après l’établissement des premières colonies, elle est allée de pair avec la prise de pouvoir d’une science médicale en progrès.

En 1973, pour rétablir les femmes dans leurs prérogatives traditionnelles, la Cour suprême s’est fondée sur leur droit constitutionnel à la vie privée. La décision a été prise à la majorité de sept contre deux, les opinions dissidentes soulignant que les droits constitutionnels promulgués en 1791 ne comprenaient pas explicitement cette notion et que, par conséquent, la Cour sortait de son rôle et légiférait. Depuis, les partisans d’une interprétation plus littérale et moins constructiviste des textes fondateurs se sont organisés et constituent aujourd’hui un puissant groupe d’influence, avec comme maître à penser feu le juge Antonin Scalia et comme arme de guerre la Federalist Society. Sauf erreur, tous les juges fédéraux nommés par Trump, et ils sont nombreux, sont ou ont été membres de cette association. Derrière les subtilités du droit constitutionnel, l’idéologie dominante libertarienne est, selon la formule de Reagan, que l’État est le problème, et le mode d’ordre est : dérégulation, encore et toujours. L’association est financée notamment par des philanthropes comme le survivant des frères Koch, magnats des énergies fossiles, dont le but est d’empêcher l’État fédéral d’entraver l’exploitation de la planète par d’oiseuses réglementations prises au nom d’une pseudoscience. Dans une opinion publiée le 12 octobre par le New York Times, Christopher Leonard écrit qu’avec la nomination de Barrett, collaboratrice et disciple de Scalia, et ancien membre de la Federalist Society, Charles Koch pourrait être proche de la victoire.