Les meilleurs clubs du Big 5 négocient la création d’une Premier League européenne

Les meilleurs clubs des Big Five, les cinq plus grandes ligues européennes de football, discutent d’un éventuel lancement d’une Premier League européenne, et ce dès 2022, annoncent mardi les médias britanniques mardi.

En Angleterre, le champion national Liverpool et Manchester United, partisans d’une réforme au sein de leur propre Premier League, y seraient très favorables. Le vice-champion, Manchester City, et les clubs londoniens de Chelsea, Tottenham et Arsenal seraient également impliqués dans les discussions. Au total, plus de douze clubs d’Angleterre, d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie et de France seraient associés.

Il est question de créer une European Premier League, une compétition européenne à laquelle ne participeraient que les grands clubs du Big 5.