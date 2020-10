RD Congo: la «transition apaisée» n’est plus qu’une illusion

Analyse

Avec des amis tels que ceux-là, on n’a plus besoin d’ennemis ! Plus que jamais, entre le Front commun pour le Congo, la plate-forme qui soutient l’ex-président Kabila, et CaCh (Cap pour le changement) qui a porté au pouvoir Felix Tshisekedi, les coups fourrés se multiplient. L’ambiance entre alliés de circonstance est telle qu’elle relègue même au rôle de spectatrices les autres formations se réclamant de l’opposition, comme Lamuka désormais porté par Martin Fayulu, candidat malheureux lors des élections présidentielles de décembre 2018.