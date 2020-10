Ecole fondamentale: les directeurs veulent pouvoir se concentrer sur «l’essentiel»

Habitués à être au four et au moulin, les directions du fondamental se disent au bout du rouleau. La crise sanitaire et les obligations administratives monopolisent leur temps de travail au détriment, estiment-elles, du pédagogique.

A cette période chargée qu’est la rentrée, la crise du Covid a rajouté une fameuse dose de pain sur la planche des directions d’école. Au point qu’aujourd’hui, la planche déborde.

Absences de profs et d’élèves à gérer, communication avec les parents, les médecins et les services de promotion de la santé à l’école (PSE), gestion de la remédiation et anticipation de l’hybridation… Ces tâches « extraordinaires » mobilisent une bonne partie de leurs journées. « La crise du Covid, c’est 30 % de charge de travail en plus. Je travaille entre douze et quatorze heures par jour », témoigne Bruno Hendrickx, directeur de la section primaire du collège Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud.