Ligue des champions: le PSG surpris par Manchester United, la Lazio au top, Dortmund craque

Des buts, des Belges et pas mal de spectacle. On fait le point sur les matches de 21h.

Groupe H

PSG (FRA) – Manchester United (ANG) 1-2

Privés de nombreux éléments (notamment Verratti, Icardi, Marquinhos d’un côté ; Greenwood, Maguire, Cavani de l’autre), Thomas Tuchel et Ole Gunnar Solskjaer alignaient deux équipes très compétitives.

Pas question de prendre cette première journée de Ligue des champions à la légère même si chacun a connu un début de championnat domestique compliqué. Question de prestige, de revanche aussi (faut-il rappeler l’improbable 1-3 en mars 2019 ?). Et pas question non plus de s’endormir dans un groupe où Leipzig, demi-finaliste de la dernière édition (éliminé par le… PSG), n’entend pas se contenter de la troisième place et l’a prouvé en dominant facilement Basaksehir.