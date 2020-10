David Goffin: «Content de jouer à Anvers, sans pression, sans attente et sans entraînement»

Fin du suspense « David Goffin à Anvers, ou pas, en 2020 ? » Ce mardi sur le coup de 19h, le nº1 belge a confirmé qu’il avait bien obtenu « le feu vert médical » pour affronter l’Américain Giron, issu des qualifs, ce jeudi soir. Le Liégeois est évidemment « content » de sortir de cette fameuse quarantaine, tout en précisant qu’il jouera ce tournoi sans entraînement et donc… sans attente, ni pression.

En confirmant, ce mardi soir, qu’il avait reçu le « feu vert médical pour jouer à Anvers », David Goffin et sa manager n’ont pas voulu entrer dans les détails « d’un dossier compliqué » depuis son premier test positif au Covid-19, passé le 7 octobre dernier, et qui lui avait déjà fait renoncer à une rentrée à Saint-Petersbourg, pour se placer en quarantaine, durant plus de 10 jours.

On imagine (c’est notre interprétation) que son dernier test pratiqué ce lundi est toujours positif (sinon, on aurait brandi le résultat négatif…), mais le Liégeois a aussi passé beaucoup d’autres tests, notamment sanguins, pour prouver que sa contagiosité avait disparu (comme le protocole tend à la souligner en Belgique) et convaincre l’ATP, qui voit aussi son règlement évoluer depuis cette reprise tennistique.