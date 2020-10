Les tests de détection rapide du coronavirus, c’est pour bientôt

Les tests PCR, plus fiables, mais plus coûteux et fastidieux, sont désormais réservés aux personnes symptomatiques. L’arsenal sera (bientôt) complété par des tests antigéniques rapides et peut-être salivaires comme ceux pratiqués par l’université de Liège.

La course contre la montre. Alors que l’épidémie continue son ascension fulgurante en Belgique, avec 8.422 cas diagnostiqués et près de 2.800 hospitalisations par jour, l’urgence d’un testing efficace est plus que jamais de mise. En conférence interministérielle (CIM) lundi, les différents ministres de la Santé ont décidé de ne réserver qu’aux personnes présentant des symptômes du Covid, ainsi qu’aux plus fragiles et au personnel soignant, les tests PCR qui détectent l’ARN du virus grâce à un échantillon prélevé à l’aide d’un écouvillon dans le nez. La raison principale de cette décision, c’est l’embouteillage des centres de tests et des laboratoires, assaillis de demandes. Longs et coûteux, ces tests ne délivrent en effet leurs précieux résultats que dans les 48 heures au mieux, dans les cinq jours au pire.