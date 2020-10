Ligue des champions: Bruges gagne et se propulse au Zenit

Durant plus d’une heure, l’ouverture de la saison de Ligue des champions, entre le Zenit Saint-Pétersbourg et le Club de Bruges a furieusement ressemblé à un affrontement direct pour une troisième place de poule. Les deux équipes ont en effet évolué dans la crainte constante l’une de l’autre. Avec d‘un côté, un double champion de Russie abandonnant curieusement l’option d’une domination territoriale résolue pour celle, plus aléatoire d’un football de contre beaucoup trop lent pour être efficace. Face au relatif attentisme de son adversaire, le Club a peut-être eu le tort dans un premier temps de ne pas prendre davantage l’initiative pour forcer le but d’ouverture plus tôt dans la partie. Les incursions de Dennis et Diatta ont certes été appuyées par Vanaken et Vormer, mais trop souvent avec un œil dans le rétro. « On a peut-être effectivement manqué d’un peu de confiance au vu des circonstances et face à un adversaire rompu à la Ligue des champions », analysa après coup Philippe Clement.