Le fiasco des tests après celui des masques: il faut parler vrai

Depuis des mois, les politiques en charge de la crise sanitaire s’en gargarisaient : le virus pouvait reprendre vigueur, la Belgique était parée car elle était devenue championne d’Europe du nombre de tests réalisés. Test, test, test : c’était le nouveau mot d’ordre et surtout la méthode qui allait nous permettre de casser les chaînes de transmission, de protéger nos hôpitaux et donc de préserver des vies et notre santé. Le test, associé au tracing, devait permettre de repérer les « infectés » et leurs contacts, de les isoler et donc de maintenir la contamination sous contrôle.

Mais voilà, le tout n’est pas de faire du chiffre, encore faut-il pouvoir gérer derrière. Or aujourd’hui, c’est clair, nous sommes en échec sur la première barrière au retour du virus. Il ne faut pas avoir fait médecine pour comprendre, juste constater la longueur des files devant les centres de tests et surtout le temps nécessaire pour obtenir les résultats, jusqu’à parfois cinq jours.