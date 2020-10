Coronavirus - "La Sowalfin va aider les PME wallonnes à sortir plus fortes de la crise" (PRESS)

Sowalfin, l'outil public wallon dédié au financement des PME, va aider les entreprises wallonnes "à sortir plus fortes de la crise", assure dans L'Echo mercredi Jean-Pierre Di Bartolomeo, le président du comité de direction de Sowalfin. La société a déjà aidé en trésorerie plus de 3.000 PME au cœur de la crise.

"Il y a un réel impact Covid-19 sur les entreprises, et dans ce cadre nous sommes intervenus massivement, aux côtés des banques et en direct à travers les neuf invests wallons. On atteindra 600 millions d'euros d'ici la fin de l'année", assure M. Di Bartolomeo.

Il récapitule qu'au 30 septembre, "3.071 dossiers ont été enregistrés, pour un montant total de 421 millions d'euros. Par comparaison, en 2019, qui avait été une année record, on avait totalisé 3.000 dossiers sur 12 mois, pour 500 millions".