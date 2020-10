Dick Annegarn Söl

C’est en véritable chanteur de folk-blues, hobo européen, solitaire du terroir, guitariste chanteur solo et solaire que nous revient Dick. Dans le plus simple appareil, avec cette voix unique qu’il tord et déforme, fait glisser et grogner avec cette rugosité acoustique ancestrale. Pas très radio tout ça mais c’est justement ça qui charme ici. Surtout quand le sens des mots se marie à leur son, en de divines allitérations toutes gainsbouriennes. On croise Marilyn comme Modigliani, on lance un hymne à l’Himalaya, on boxe l’intox et on croise fruits et animaux en tout genre. Un bestiaire salutaire hors des modes et des conventions !

