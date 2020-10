Le dico folk de Dick Annegarn

A 68 ans, le chanteur revient avec « Söl », son dix-huitième album. Un bestiaire salutaire hors des modes et des conventions !

Dick Annegarn, tout le monde sait qu’il est le père de Bruxelles : Bruxelles ma belle ! Qu’ont chantée Angèle et tant d’autres. Même que ses droits d’auteur ne sont pas toujours respectés, tellement la chanson est tombée dans le domaine public. La nouvelle génération la préfère d’ailleurs au Bruxelles de Brel : « On a une jeunesse très sentimentale, nous explique-t-il. Bruxelles, c’est aussi une chanson sur Michèle. Les jeunes sont touchés par ma sensibilité, je pense. C’est une chanson d’amour perdu. Rimbaud a plus chanté le désir de l’amour que l’amour lui-même. Ce manque devient un trou où les jeunes d’aujourd’hui, fort déprimés, se retrouvent. Ils sont isolés, avec un boulot précaire… Les attentats ont aussi donné un supplément d’âme à cette chanson. »