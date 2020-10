Pour le bourgmestre de Liège, la rentrée dans le supérieur en code jaune a favorisé la propagation du coronavirus (vidéo)

La rentrée dans l’enseignement supérieur organisée sous un code jaune en Belgique francophone a favorisé la propagation du coronavirus, a estimé mercredi le bourgmestre de Liège Willy Demeyer (PS) sur Bel RTL. Selon lui, le fait que la Flandre a décidé d’une rentrée sous le code orange explique en partie la différence dans les chiffres de circulation du Covid-19.

Après Anvers l’été dernier, puis Bruxelles le mois dernier, c’est au tour de Liège d’être la ville la plus touchée par le coronavirus. «C’est une situation qui est propre aux grandes villes dans la mesure où ce sont des centres d’activité et aussi des centres médicaux», a justifié Willy Demeyer. «Mais ce sont aussi des centres d’enseignement. Et la rentrée dans le supérieur a été un élément déclenchant. On voit (dans les chiffres) ce décalage d’une semaine entre le moment où l’on est dans sa ville universitaire et le moment où on rentre chez soi.»