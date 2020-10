«Pan!»: pétard mouillé

Cette comédie très noire devrait nous faire rire, réfléchir et réagir. Pourtant, nous avons peu ri et nous sommes sortis de là fatigué et un brin exaspéré.

Dès avant sa naissance, le jeune Pan était une nuisance. Mais ses parents bobo bien pensant n’ont rien voulu entendre, certains que s’il avait des problèmes avec son prof de violon, c’est parce qu’il était HP. Alors Pan a grandi, chouchouté par ceux-là même qui devraient l’éduquer et qui se contentent de l’admirer… Ce soir, c’est Pan lui-même qui nous raconte son histoire dans un style entre téléréalité, docufiction et jeu de vingt heures. Il ne faut pas longtemps pour comprendre où l’auteur, Marius Von Mayenburg, nous entraîne. Dans une langue souvent brillante, il flingue les nouveaux populistes à la Trump, Bolsonaro et consorts portés au pouvoir par les failles d’une société permissive et conciliante. Il en profite pour évoquer les violences faites aux femmes, la société du spectacle, les fake news, les manipulations diverses, le consumérisme omniprésent.