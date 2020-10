Professeur décapité en France: l’hommage d’Alexander De Croo à Samuel Paty

« En ce jour d’hommage national, je tiens à exprimer aux proches de Samuel Paty et à nos amis français ma profonde émotion et mes condoléances », a écrit le Premier ministre belge.

La France rend mercredi un hommage national à Samuel Paty à la Sorbonne et Alexander De Croo a tenu à témoigner la solidarité de la Belgique. « En ce jour d’hommage national, je tiens à exprimer aux proches de Samuel Paty et à nos amis français ma profonde émotion et mes condoléances, a écrit le Premier ministre belge sur son compte Twitter. La lutte contre le terrorisme et l’obscurantisme, nous la mènerons ensemble, indéfectiblement. »

La cérémonie, en présence de 400 invités dont une centaine d’élèves d’établissements d’Ile-de-France, débutera à 19h30 dans la cour de la Sorbonne, lieu symbolique de l’esprit des Lumières et de l’enseignement. Selon l’Elysée, le président Emmanuel Macron devrait arriver un peu avant pour remettre la Légion d’honneur à titre posthume à l’enseignant, en présence de sa famille.