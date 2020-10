Coronavirus - Les finances publiques britanniques se détériorent

La hausse des prix, qui n'avait été que de 0,2% en août soit un plus bas depuis 2015, reste très faible dans le pays en raison d'une économie déprimée par les conséquences de la crise sanitaire.

L'inflation tournait encore autour de 2% en 2019 et au début de 2020 mais a rapidement décroché avec le confinement et peine à repartir, alors que la réouverture de l'économie est de plus en plus menacée par la seconde vague de coronavirus.

L'ensemble des chiffres témoigne de la fragilité de l'économie britannique, qui s'est fortement reprise au troisième trimestre, mais dont le niveau d'activité reste encore inférieure à celui d'avant la crise sanitaire.

Et les économistes sont pessimistes sur la croissance pour le quatrième trimestre qui pourrait être réduite à néant en raison des restrictions instaurées dans de nombreuses régions du Royaume-Uni.