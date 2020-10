La police fédérale d’Anvers saisit un arsenal d’armes de guerre, dont 21 kalachnikovs

La police judiciaire fédérale d’Anvers a saisi il y a deux semaines un arsenal d’armes de guerre, dont 21 kalachnikovs, au cours de perquisitions menées à Ravels en Campine anversoise, a indiqué mardi le parquet au cours d’une conférence de presse. L’enquête devra déterminer à quel usage étaient destinées ces armes.

Les recherches avaient débuté le 5 octobre par l’interpellation de deux Français à hauteur d’un péage du nord de la France. «Un sac de sport contenant quatre kalachnikovs, une arme à feu, quatre chargeurs et 250 cartouches a été retrouvé dans leur véhicule», précise un porte-parole du parquet. Les premiers constats de l’enquête française établissaient un lien clair avec la Belgique, et le parquet et la police judiciaire fédérale d’Anvers ont été avisés.