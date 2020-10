Carte blanche: «La liberté d’expression est un pilier d’une société libre et progressiste»

Je m’appelle Sofia Injoque Palla. Je suis née à Lima et suis professeure de français et espagnol. Arrivées avec deux valises, ma mère et moi avons parcouru un long chemin, empruntant d’ailleurs des sentiers pas toujours légaux, pour nous établir ici, en Belgique. Nous avons été des « migrantes » avant de devenir des citoyennes belges.

Il s’appelait Samuel Paty. Il enseignait l’histoire. Ce professeur pleinement investi dans sa mission d’éveilleur de conscience a été décapité à quelques pas de son établissement scolaire. Monsieur Paty a montré une caricature du prophète Mahomet pour illustrer et débattre la question de la liberté d’expression. Cette barbarie a eu lieu hier dans le pays de Voltaire, des droits de l’homme et de la laïcité.

Camus, Huxley, Sartre, Anouilh… et tant d’autres !

C’est ici que nous avons construit nos vies, ici que j’ai fait des racines. C’est la Belgique qui m’a permis d’étudier en m’octroyant une bourse, ce sont mes professeurs qui m’ont encouragée à m’inscrire en romanes à l’ULB, qui m’ont trouvé un kot et prêté des livres. Ce sont eux qui m’ont inculqué des valeurs, qui m’ont révélé la philosophie des Lumières, le combat de Zola, l’engagement de Victor Hugo, la beauté maléfique de Baudelaire, la splendide insolence de Rimbaud. Ce sont mes professeurs qui ont nourri mon idéalisme, eux qui m’ont donné les connaissances et les outils pour forger mon esprit critique et fuir toute forme de dogmatisme. Merci pour la lecture des Justes de Camus et du Meilleur des mondes d’Huxley, de nous avoir emmenés à Bruxelles voir Huis clos de Sartre. Merci d’avoir analysé Antigone d’Anouilh et ainsi imprégné à tout jamais dans mon esprit qu’il est de notre devoir d’humain de désobéir lorsqu’une loi est injuste car tout ce qui est légal est loin d’être moral. Merci pour Magritte, pour Lemonnier, Brueghel, Rodenbach. Merci de m’avoir appris à penser, à débattre et à respecter l’opinion d’autrui.

Une profession dévalorisée

La personne que je suis aujourd’hui, l’enseignante que je m’efforce d’être est pétrie des valeurs et idéaux démocratiques. La liberté d’expression est un pilier d’une société libre et progressiste. L’ironie et la caricature sollicitent la finesse de l’intelligence, la prise de recul et l’esprit critique qui sont l’antidote à toute tentative de victimisation.