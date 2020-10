Au vu du rapport des experts, Dutroux renonce à tenter une libération conditionnelle

Je me heurte actuellement à un obstacle que je pouvais prévoir mais pas anticiper » : l’avocat de Marc Dutroux, Me Dayez, confirme l’information diffusée par Sudpresse ce matin, selon laquelle son client et lui-même renoncent finalement à solliciter une libération conditionnelle.

Le rapport psychiatrique final concernant Marc Dutroux est rentré ce mardi et les conclusions ne permettent pas, pour sa défense, d’escompter une libération : « seul un maintien dans un cadre strict et fermé permettra d’éviter à la société de courir un danger », conclut-il. « Je suis donc face à un mur et je dois revoir ma copie », confie Me Dayez.