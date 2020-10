Coronavirus: «Ce n’est pas avec du vinaigre qu’on attrape la mouche», estime la Fédération des employeurs des arts de la scène

Face à la recrudescence de la pandémie les autorités fédérales ont décidé de fermer les entreprises de l’Horeca pour une période d’un mois, il semble qu’elles veuillent désormais faire de même avec les lieux culturels, par souci d’une « équité » pour le moins spécieuse et sans fondement, et qui fleure bon le rattrapage tactique. Nous tenons tout d’abord à marquer notre entière solidarité avec les secteurs de l’événementiel festif, des cafés et des restaurants. Depuis le début de la crise sanitaire, les responsables de salles de spectacle ont, comme d’autres secteurs, tout mis en œuvre pour répondre à ses effets désastreux. Ils ont contribué, aidés par les autorités communautaire et communale et en étroite concertation avec elles, à la mise en place de protocoles sanitaires dûment validés par des virologues, et dûment mis en pratique, qui ont permis un retour progressif sous conditions des spectateurs.

Lire aussi Coronavirus: débordée par l’épidémie, la Belgique revoit sa stratégie de testing On cherche aujourd’hui à réduire à rien tous les efforts entrepris, qui ont porté leurs fruits, puisqu’aucun lieu de spectacle n’a été le lieu d’un foyer de contamination. Qu’on nous permette de rappeler ce truisme : dans les lieux où l’on boit et mange, on ne porte pas de masque, dans les salles de spectacle, on en porte, et ce, de l’entrée dans le bâtiment jusqu’à sa sortie. Qu’on nous permette aussi de rappeler cet illogisme : si demain la condition sine qua non de toute injonction sanitaire revient à instaurer une distanciation physique d’un mètre cinquante entre deux spectateurs masqués dans une salle ventilée, qu’en sera-t-il pour les transports en commun dans lesquels s’entassent aux heures de pointe des usagers collés les uns aux autres ? Qu’on nous permette enfin de rappeler cette évidence : qu’à partir du moment où les lieux de consommation internes de boissons et de nourriture sont fermés, le risque d’une éventuelle contamination au sein de nos établissements est encore moindre.