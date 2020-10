Makro - Les syndicats de Makro déplorent l'obstination de la direction à refuser une conciliation

Les syndicats de Makro déplorent mercredi "l'obstination" de la direction de l'enseigne à refuser la conciliation qu'ils demandent en commission paritaire à la suite du plan d'économies et de réorganisation annoncé début septembre. En front commun syndical, ils préviennent qu'ils ne se rendront pas au conseil d'entreprise extraordinaire prévu ce jeudi. Ils n'excluent pas de déposer un préavis de grève dans les prochains jours, après plusieurs mouvements spontanés ayant touché les magasins ces dernières semaines.

La direction de Makro a annoncé début septembre qu'elle ne prolongerait pas 100 à 200 contrats temporaires dans le courant de l'année prochaine et qu'elle envisageait toute une série de modifications dans ses six magasins (Deurne, Eke, Machelen, Leeuw-Saint-Pierre, Alleur et Lodelinsart).

Début octobre, direction et syndicats s'étaient ensuite quittés dos à dos lors de leur dernière réunion de concertation. Les représentants des travailleurs déploraient alors ne pas être considérés comme des interlocuteurs sociaux alors qu'ils entendent encadrer la réorganisation des conditions de travail.

Depuis lors, "la direction s'oppose à une demande de conciliation, qui aurait pu objectivement rapprocher les points de vue, en commission paritaire", constate le front commun syndical, qui se demande ce qui l'effraie. "La présidente de la commission paritaire a même entrepris une démarche auprès de la fédération patronale", pointe Jean-Pierre Boninsegna, secrétaire fédéral Setca.