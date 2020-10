20 mars 2003: George W. Bush, le va-t-en-guerre

Article paru dans Le Soir, le 5 novembre 2016

Après les attentats du 11 septembre 2001, George W. Bush cherchait à tout prix à prendre sa revanche sur l’ennemi. C’est-à-dire Al-Qaïda et Oussama ben Laden. L’Amérique avait été attaquée sur son territoire, il fallait désigner une cible pour laver son honneur et celui de ses concitoyens.

Un an et demi plus tard, c’est l’Irak qui a tout encaissé… alors qu’il n’y avait pourtant aucun lien prouvé entre les deux. Aussi incroyable que cela puisse paraître aujourd’hui, c’est pourtant ce qui s’est passé.