Les brèves des Livres du Soir

Brèves

Le fumoir**

Marius Jauffret

Embrouillé par une administration paperassière et peu soucieuse de libertés individuelles, Marius est interné dans un hôpital psychiatrique. Il est vrai qu’il ne va pas très bien. La vie se rétrécit à l’espace exigu d’une chambre et, heureusement, d’une annexe où les pensionnaires prisonniers se retrouvent pour fumer, dernière et seule liberté relative. Un récit touchant et convaincant. Davantage que le plaidoyer général contre l’internement.

Anne Carrière, 192 p., 17 €, ebook 12,99 €

Le temps gagné*

Raphaël Enthoven