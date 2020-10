Coronavirus – «La vie devant toi, jour 87»: la porte

Depuis le 15 mars, le Wolf, à Bruxelles, a fermé, rouvert, refermé, rou-rouvert et re-refermé. - D.R.

Lundi, il s’est passé un truc incroyable.

Tout l’horeca a fermé, refermé, pour un mois. Gros sentiment de déjà vu, déjà vécu. On a tenté de se mettre à leur place, un instant, à tous ces gens qui, pour la seconde fois, après avoir mis le dernier client dehors, ont nettoyé et rangé la salle, posé les chaises sous ou sur la table, jeté un regard sur tout ça, éteint la lumière et claqué la porte derrière eux.

Vous aviez quoi en tête à ce moment-là ? En tournant la clé dans la serrure, pour un mois mais-on-sait-que-ce-sera-bien-plus-que-ça, vous vous sentiez comment ? Fatigués, fâchés, stressés, désespérés, soulagés ? Vous avez fait quoi, juste après ? Vous êtes rentrés à la maison ? Vous avez appelé quelqu’un ? Vous avez erré un peu dans les rues ?