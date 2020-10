La 10e édition du salon de recrutement Job IT day sera entièrement virtuelle

La 10e édition du Job IT day, qui aura lieu du mercredi 28 au vendredi 30 octobre, sera entièrement virtuelle, coronavirus oblige. Jamais ce salon du recrutement et de la formation des métiers numériques - le principal en Belgique francophone - n'aura pourtant offert autant d'opportunités de formations et d'emplois, se félicitent mercredi ses organisateurs.

L'édition 2020 sera donc entièrement digitale, avec des conférences virtuelles interactives lundi et mardi prochains, avant des entretiens, en ligne eux aussi, les mercredi et jeudi et du coaching en matière de reconversion et d'accompagnement le vendredi.

La crise et le confinement ont poussé le développement et le besoin des technologies numériques, constatent les organisateurs. "Ils ont vraiment généré un sentiment d'urgence sur l'importance de basculer vers le digital", pointent-ils d'ailleurs.

L'évènement ne s'adresse pas qu'aux 'geeks' et veut rendre (plus) attractifs les métiers qui y sont liés, ambitionnent encore ses chevilles ouvrières.