Voyages à l’étranger: la France entièrement en rouge, une dernière île en vert en Europe

Les Affaires étrangères ont adapté leur avis de voyage mercredi, en fonction de l’évolution de l’épidémie de coronavirus. La France passe entièrement au rouge, ce qui signifie que les voyages y sont strictement déconseillés. Seule l’île espagnole de La Palma reste verte en Europe, dernière région vers laquelle les Belges peuvent voyager sans restriction.

La région de l’Istrie en Croatie passe à l’orange. La situation en Italie se dégrade également sensiblement: comme de plus en plus d’infections au coronavirus sont notées, de plus en plus de régions italiennes deviennent rouges, notamment la Lombardie, Venise, la Toscane, le Latium, les Abruzzes, le Piémont, la Sardaigne, l’Émilie-Romagne ...