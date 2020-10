European Open: Zizou Bergs, le nouveau cœur du tennis belge

Au-delà d’un prénom qui fait mouche d’emblée, ça fait quelques années, déjà, que le jeune blondinet, né à Lommel, tente de se faire un nom dans cette cour des grands du tennis mondial. Réglons d’abord directement cette affaire du prénom qui doit être la question à laquelle a le plus répondu le gamin qui est né en 1999, juste après la Coupe du monde de foot remportée par la France, et un certain Zinedine Zidane. « Mon père jouait au foot à l’époque et il adorait faire des roulettes entre les jambes de ses potes à l’entraînement : une Zizou… Il trouvait ce nom très sympa et me l’a donné à la naissance. Je ne suis pas certain que ma maman était d’accord, mais visiblement, elle a craqué… »