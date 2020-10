Europa League: comment Steven Gerrard a métamorphosé les Rangers

L’histoire récente des Rangers, marquée par une dégringolade instantanée jusqu’au quatrième échelon du football écossais avant le long retour vers son élite, est presque aussi riche que les 148 années d’existence du club. À l’été 2012, l’amoncellement de dettes (plus de 100 millions d’euros) avait précipité la chute du club le plus titré d’Écosse (54 couronnes) qui peut désormais accueillir à bras ouverts la lumière du bout du tunnel. Car les « Gers », qui viennent de battre le Celtic en championnat (0-2), sont enfin revenus à hauteur de leur plus vieux rival.