Pénurie de soignants en vue dans les hôpitaux: « On sent le personnel soignant défait, fatigué»

Chaque jour un peu plus, les hôpitaux arrivent à saturation. Et surtout en pénurie de personnel. La sonnette d’alarme a d’ailleurs été tirée dans certains hôpitaux liégeois. Au CHU du Sart-Tilman, les médecins des unités covid ont envoyé une lettre à leurs confrères pour les mobiliser et sensibiliser. Un appel aux volontaires lancé également au CHC. Cependant, tout se fait encore sur base volontaire. « Pour le moment, j’ai suffisamment de volontaires », explique Jean-Louis Pépin, directeur du pôle médical au CHR de la Citadelle, à Liège. « Mais si, un jour, ce n’est plus le cas, je n’aurai aucun pouvoir de contrainte. Ma responsabilité consiste simplement à organiser le planning des médecins mais ceux-ci peuvent refuser une réaffectation.