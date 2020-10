Le groupe Colruyt invite ses clients à venir faire ses courses seul

Le groupe Colruyt demande à ses clients de venir faire leurs achats dans les magasins d’alimentation de Colruyt Meilleurs Prix, OKay, Bio-Planet, Spar Colruyt Group et Cru seuls, chaque fois que cela est possible, indique le groupe mercredi dans un communiqué.

« Avec cet appel pressant à nos clients, nous allons un peu plus loin que les mesures actuelles », a déclaré Marc Hofman, COO Retail. « Pour nous, cette décision est cohérente avec les règles qui s’appliquent déjà dans nos magasins et auxquelles nous devons tous, clients et employés, à nouveau nous conformer plus strictement. Ainsi, ensemble avec nos clients, nous voulons nous assurer que nous contribuons à lutter contre la propagation du virus. En outre, nous voulons également réduire ainsi la pression sur nos employés. »