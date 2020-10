Tour d’Espagne: Marc Soler s’impose en solitaire dans la 2e étape, Roglic garde le maillot rouge

Marc Soler a remporté mercredi la deuxième étape du Tour d’Espagne. Au terme de 151,6 km entre Pampelune et Lekunberri, l’Espagnol de Movistar s’est imposé en solitaire. Le maillot rouge, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a pris la deuxième place à 19 secondes, devant l’Irlandais Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

Tim Wellens (Lotto Soudal) a été très actif dès le début de l’étape. Le coureur de Lotto Soudal était en effet parti en poursuite, en compagnie du Néerlandais Julius Van den Berg (Education First) et l’Espagnol Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), du premier attaquant du jour, le Colombien Juan Felipe Osorio (Burgos-BH), parti au 16e kilomètre et rejoint quelques kilomètres plus loin.

Wellens déposait ses compagnons d’aventure à la fin de la première ascension, le Puerto de Guirguillano (3e catégorie)