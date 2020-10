Basket: le Spirou Charleroi se sépare de Khalid Boukichou

Décidément, le passage à Charleroi de Khalid Boukichou n’aura pas été un succès : engagé en novembre 2019, le pivot international belge s’était « distingué » à deux reprises pour des réactions épidermiques déplacées la saison passée, dont une tentative de coup de poing qui lui avait valu une suspension pour la finale de la Coupe… perdue face à Anvers alors que les Spirous espéraient enfin renouer avec un trophée.

Et voilà qu’à deux semaines de la reprise (escomptée) du championnat, le club carolo a rompu unilatéralement son contrat, qui courait jusqu’en fin de saison, sans explication. Mais dès lors qu’il constituait le plus gros salaire et l’une des pierres angulaires d’un effectif très étriqué en valeurs sûres, il paraît évident que son implication et son comportement sont à nouveau visés.