Standard: soir de 200e pour Collins Fai

En trois tentatives, Collins Fai n’a jamais réussi à franchir le cap de la phase de groupe en Europa League. Cette fois-ci, il compte bien aider le Standard à retrouver les seizièmes de finale, que le club liégeois n’a plus atteint depuis 2012.

À 28 ans, en place au Standard depuis janvier 2016, Collins Fai commence tout doucement à faire partie des meubles. « C’est de loin le gars le plus gentil du vestiaire », entendait-on encore mercredi matin, lors de la séance d’entraînement.

Pourtant, le Camerounais n’a pas forcément porté chance à son club sur la scène européenne, qu’il retrouve ce jeudi face aux Rangers. Par trois fois, le chemin de Fai et du Standard s’est arrêté en poules de l’Europa League, barré par l’Ajax, Séville, Arsenal, Krasnodar ou encore Francfort. « Je pense que l’on a souvent manqué de réussite par le passé. Ici, on a l’avantage de commencer à domicile », a-t-il résumé mercredi, aux côtés de son entraîneur qui a rappelé à quel point le niveau de ce groupe, qui comprend aussi Benfica et Lech Poznan, est élevé.