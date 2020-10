Une motion portée par Ecolo et Groen sera introduite dans les six conseils de police bruxellois. A charge pour les académiques d’analyser les statistiques pour, le cas échéant, permettre de lutter contre le profilage ethnique.

Patrice Leprince

Transparence. Tel est le mot d’ordre de cette motion que s’apprêtent à déposer les représentants Ecolo et Groen au sein des six conseils de police que compte la capitale. Transparence pour tendre à la sérénité tant pour les policiers qui réclament plus de respect de la part de la population que pour de nombreux jeunes qui s’estiment aujourd’hui victimes de contrôles à gogo parfois liés à leur âge ou même à leur seule couleur de peau.