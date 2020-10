Coronavirus: le gouvernement wallon vient en aide à l’horeca et à l’événementiel

Plus de 154 millions d’euros pour éviter que l’horeca se retrouve « aux soins intensifs ». Les ambulants et les sociétés de taxis sont rajoutés à la liste des secteurs aidés.

On a vraiment pu plaider notre cause pendant ce week-end auprès des autorités régionales pour faire comprendre toute l’étendue de notre secteur qui ne se limite pas, comme certains le pensaient, aux seuls cafetiers ou restaurateurs. Organiser un soutien sous forme de forfait, comme on a pu le faire à la hâte lors du premier confinement, ne nous semblait ainsi par la bonne formule. Je suis content de constater que sur ce plan-là au moins, on nous a suivis. »

Thierry Neyens, le président de la fédération horeca de Wallonie, ne dit pas que la possibilité d’un recours contre la décision fédérale de fermer pendant quatre semaines tous les établissements de son secteur n’est plus d’actualité, mais il va pouvoir annoncer qu’une solution différente sera proposée dans les prochains jours en Wallonie, selon des modalités encore à fixer.