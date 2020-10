Comité de concertation ce vendredi: des mesures plus strictes sont évoquées

Un nouveau Comité de concertation se tiendra ce vendredi. Il se penchera sur les protocoles des différents secteurs, a annoncé mardi soir le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo. De nouvelles mesures plus strictes ne sont pas exclues.

Selon le président du MR Georges-Louis Bouchez, le comité de concertation convoqué vendredi devra « prendre des mesures beaucoup plus strictes ». « Il faut un volume de mesures plus larges », a-t-il plaidé mercredi matin au micro de La Première.

« Pour pouvoir maîtriser la propagation du coronavirus, il faut au maximum 100 contaminations pour 100.000 habitants. On est à 850 », a relevé M. Bouchez. « Les gens n’ont pas nécessairement conscience des chiffres. Si on continue comme ça, on va arriver dans les semaines à venir à une saturation des capacités hospitalières. »