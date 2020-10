Steven Gerrard se souvient très bien de son passage à Sclessin en 2008, avec Liverpool: «Un stade vraiment beau»

Le 14 août 2008, Steven Gerrard et Liverpool s’étaient déplacés à Sclessin dans le cadre des barrages pour la Ligue des champions. L’Anglais avait joué moins de trente minutes, mais il se souvient très bien de ce voyage.

Steven Gerrard, avez-vous des souvenirs précis de votre venue à Sclessin en 2008 sous les couleurs de Liverpool ?

« Je me souviens d’avoir été remplaçant, je ne sais plus trop pourquoi ! Je me rappelle très bien ce stade qui est vraiment beau, avec des tribunes très proches du terrain. Je me souviens aussi de Steven Defour, qui avait réalisé une très bonne prestation. Malheureusement, nous ne pourrons pas avoir la même expérience cette fois-ci, avec seulement une partie des supporters. Mais c’est déjà bien d’en avoir un peu, contrairement à ce qui se passe en Écosse. »