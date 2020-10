Coronavirus: le secteur du tourisme devra se contenter du «last minute»

Il y a ceux, comme chez TUI, où on veut rester optimistes pour les vacances de la Toussaint : « On a pas mal de réservations. On a la chance qu’une partie des Canaries, sauf Tenerife, viennent de repasser en orange et qu’on peut les proposer en plus de la Crète et de Rhodes. On espère que nos avions seront assez remplis. » Mais les avions en question seront environ la moitié moins nombreux qu’en 2019 à la même époque. Puis il y a ceux, dans certaines agences de voyages, qui résument plus sobrement en « pour la Toussaint, c’est mort. Fin d’année, on ne sait pas. On peut juste espérer que ça reparte pour l’été prochain… »