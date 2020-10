Coronavirus: l’Union belge donne des précisions sur l’avenir des compétitions nationales

Le football belge est de nouveau bouleversé à cause du coronavirus et des nouvelles règles mises en place par le Comité de concertation. Mercredi, l’Union belge a réuni l’ACFF, Voetbal Vlaanderen et la Pro League afin de discuter de la suite des compétitions nationales.

« Après de nombreux contacts avec les cabinets compétents et une consultation intensive des autres parties concernées, les décisions suivantes ont été validées au sein de la cellule de crise.

Pour le football féminin

– Étant donné que la Scooore Super League sera en pause pendant les deux prochaines semaines en raison des obligations internationales des Red Flames, rien ne change pour l’instant.

– En attendant, un nouveau protocole est en cours d’élaboration, lequel devrait permettre à la Scooore Super League de reprendre éventuellement après la trêve internationale.