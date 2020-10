Bourse de Bruxelles - La crise sanitaire, Barco et Galapagos enfoncent le BEL 20

Notre indice de référence abandonnait finalement 1,81 pc à 3.201,24 points avec tous ses éléments dans le rouge à l'exception de Telenet (33,48) qui s'appréciait de 0,66 pc et de Ageas (36,40) stationnaire.

Les mauvais résultats de Barco (14,42) avaient été accueillis par une décote de près de 20 pc, écart ramené finalement à 12,53 pc alors qu'une recommandation à la vente faisait chuter de Galapagos (104,25) de 8,5 pc, écart ramené à 6,75 pc.

AB InBev (46,89) chutait de 2,98 pc tandis que KBC (44,28) et ING (6,41) reculaient de 0,67 pc chacune. Solvay (75,14) et UCB (89,80) perdaient 1,96 et 2,60 pc, arGEN-X (219,80) cédant 1,43 pc. Proximus (15,94) était négative de 1,85 pc tandis que Orange Belgium (14,12) et Bpost (8,03) abandonnaient par ailleurs 1,12 et 2,01 pc. Aperam (25,34) et Umicore (33,96) valaient 1,48 et 2,41 pc de moins que la veille, GBL (75,40) et Ackermans (110,40) reculant de 1,44 et 2,21 pc alors que Aedifica (86,80) perdait 1,70 pc.