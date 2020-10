L’hommage: un bouleversant adieu au professeur

La famille de l’enseignant assassiné et l’Elysée s’étaient entendus sur le lieu. C’est dans la Cour de la Sorbonne, symbole des Lumières, de l’humanisme et de la connaissance, qu’un hommage national bouleversant a été rendu mercredi soir à Samuel Paty, le professeur décapité vendredi dans les Yvelines, en présence de quatre cents personnes, dont une centaine d’élèves. C’est au son de la chanson de U2, « One », symbole d’unité, que le cercueil a été conduit dans le temple du savoir français.

« Samuel Paty est devenu le visage de la république. Il fut tué précisément parce qu’il incarnait la liberté qui se transmet et se perpétue à l’école. Nous continuerons, professeur. En France, les Lumières ne s’éteignent jamais », a indiqué Emmanuel Macron, qui tenait à rendre surtout un hommage intime à la victime, tout en évoquant bien sûr la laïcité et la liberté d’expression.