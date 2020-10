Ecoles: le nombre de professeurs absents triple en deux semaines

Il y a quinze jours, huit enseignants sur 100 étaient en maladie ou en quarantaine. Il y a une semaine, ils étaient 15 sur 100. Aujourd’hui – comptage arrêté mardi 20 octobre – ils sont 23 sur 100 à être dans la même situation

Ces chiffres sont ceux du Segec, la Fédération de l’enseignement catholique, et ils concernent l’école fondamentale. « Mais, confie son directeur général Etienne Michel, les retours du terrain nous indiquent que la situation est identique dans tout l’enseignement secondaire ».

Etienne Michel est d’autant plus inquiet que « dans un contexte de diffusion accélérée de l’épidémie et du prolongement de la quarantaine de 7 à 10 jours, on n’est certainement pas au plafond de l’absentéisme ».