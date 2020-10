Lampaert contre vents et marées

L’art contemporain, en cyclisme, c’est souvent la signature de Patrick Lefevere et des troupes qu’il a dirigées à travers ses œuvres, ses ateliers, ses réflexions, ses labels. Son équipe ne supporte pas l’échec, non par frustration, certainement pas, mais parce que ce mot n’appartient pas au vocabulaire de la maison.

Une course perdue ? On gagnera la suivante. C’est aussi simple que cela, avec un argument massue qui échappe souvent à la compréhension collective : Deceuninck-Quick Step se moque bien volontiers du statut de la course, de son grade, voire de son histoire, étant entendu qu’elle a tout gagné. Elle pourrait se soustraire des kermesses, ne courir que la Ligue des champions. Sa force, au contraire, c’est son cannibalisme, son « amour de tout ».