David Goffin: «Je ne crois pas au chat noir»

Depuis 2016, et la création de l’European Open, David Goffin n’est jamais arrivé ne serait-ce qu’en finale. Malchance, méforme, adversité ? Il y a un peu de tout pour justifier ce fait, mais il n’y a surtout pas de résignation.

Ça y est ! Après tout le suspense lié à ses tests positifs au coronavirus, et désormais non contagieux, David Goffin va enfin pouvoir entrer dans l’arène anversoise, ce jeudi soir sur le coup de 20h30. 14e joueur mondial et tête de série nº1, il partira logiquement favori de ce huitième de finale face à l’Américain Marcos Giron, 94e mondial. Ça, c’est le constat sur le papier…

Sans tenir compte de la situation particulière actuelle qui a vu le nº1 belge placé en quarantaine depuis plus de 10 jours, ce qui équivaut à dire qu’il arrive dans ce tournoi sans préparation (il n’a pu retoucher à sa raquette que ce lundi soir) et avec déjà pas mal de stress mental à avoir dû (di)gérer. Pas idéal.