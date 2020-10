Vaccin contre le coronavirus: un participant aux essais cliniques d’AstraZeneca décède

Un Brésilien qui participait aux essais cliniques d’un vaccin contre le coronavirus est décédé, révèle Het Laatste Nieuws. L’agence brésilienne de la santé (Anvisa) l’a signalé ce mercredi, sans fournir d’autres informations.

La personne testée avait reçu un vaccin du groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca, l’un des plus avancés au monde dans la course pour un vaccin contre le Covid-19 et menés avec l’Université d’Oxford.

Toutefois, la mort du volontaire n’entraîne pas l’arrêt des essais du vaccin, a indiqué l’université d’Oxford.