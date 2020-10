Le tableau de Banksy parodiant les Nymphéas de Monet vendu à 8,5 millions d’euros

Ce tableau datant de 2005 reprend l’une des célèbres oeuvres du peintre impressionniste français montrant un pont japonais au-dessus d’un bassin en fleurs, dans lequel trempent désormais aussi des plots de signalisation orange et un vieux caddy.

Show me the Monet », le tableau de l’artiste urbain britannique Banksy parodiant les Nymphéas de Claude Monet, a été vendu mercredi à Londres 7,6 millions de livres (8,5 millions d’euros), a annoncé la maison d’enchères Sotheby’s.

« Cinq collectionneurs déterminés » se sont disputés pendant près de neuf minutes d’enchères en ligne l’œuvre, initialement estimée entre 3 et 5 millions de livres, avant que l’un deux ne la remporte pour 7,6 millions, soit « le second plus haut prix jamais atteint » par une œuvre de Banksy dans des enchères.

Ce tableau datant de 2005 reprend l’une des célèbres œuvres du peintre impressionniste français montrant un pont japonais au-dessus d’un bassin en fleurs, dans lequel trempent désormais aussi des plots de signalisation orange et un vieux caddy.