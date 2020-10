Vincent Kompany: «Je ne serai jamais fragilisé»

Gert Vande Broek, le coach de l’équipe nationale féminine de volley, est le mentor de Vincent Kompany depuis un an et demi. Désormais, il travaillera avec l’ensemble de la direction sportive anderlechtoise. Une tête de plus dans l’organigramme mauve ou, au contraire, un réel renfort ?

1 Gert Vande Broek n’aidera pas que Kompany.

Gert Vande Broek (53 ans), le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de volley-ball (Yellow Tigers) et par ailleurs coach à succès, collaborera désormais étroitement avec le RSCA. Une tête de plus dans l’organigramme anderlechtois en perpétuelle évolution, un coach pour coacher l’inexpérimenté Vincent Kompany dans son rôle de T1 ou, au contraire, une réelle plus-value en termes d’expérience et de gestion d’un groupe ? Voire d’un club en pleine reconstruction et à la recherche de son identité depuis plus de deux ans ?